Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Kurban yakalama timi" göreve hazır | Son dakika haberleri

        "Kurban yakalama timi" göreve hazır

        Kurban Bayramı'na sayılı günler bazı belediyeler kurban yakalama timleri oluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan 7 kişilik kurban yakalama timi, Kurban Bayramı öncesi eğitimlerini tamamladı. Kurban yakalama timi, bayram süresince kaçan kurban ihbarlarını değerlendirip gerektiği yerde müdahale edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan 7 kişilik kurban yakalama timi, Kurban Bayramı öncesi eğitimlerini tamamladı.

        • 2

          Kurban yakalama timi, bayramda sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanlıkları yakalamak için çeşitli eğitimler aldı. Timdeki belediye personeline "hayvana yaklaşma, yakalama ve sakinleştirici iğne kullanımı" konularında bilgi verildi.

        • 3

          Tim, son olarak Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki büyükbaş hayvanların bulunduğu bölümde tatbikat yaptı.

        • 4

          Ekip üyeleri kendilerinden kaçan bir büyükbaş hayvanı önce iğne ile sakinleştirdi ardından iple yakaladı.

        • 5

          Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görev yapan ve kurban yakalama timinin sorumlusu olan veteriner hekim İsmail Zeybek, timin veteriner, teknik görevli ile 5 saha personelinden oluştuğunu söyledi.

        • 6

          Timin bayram süresince kaçan kurban ihbarlarını değerlendireceğini belirten Zeybek, Kurban Bayramı'na hazır olduklarını ifade etti.

        • 7

          Geçen yıl ormana kaçan büyükbaş hayvanı 2 saatlik bir takibin ardından yakaladıklarını hatırlatan Zeybek, hayvanları kaçanların belediyeyi arayarak kendilerinden yardım isteyebileceğini kaydetti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Habertürk Anasayfa