"Kurban yakalama timi" göreve hazır
Kurban Bayramı'na sayılı günler bazı belediyeler kurban yakalama timleri oluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan 7 kişilik kurban yakalama timi, Kurban Bayramı öncesi eğitimlerini tamamladı. Kurban yakalama timi, bayram süresince kaçan kurban ihbarlarını değerlendirip gerektiği yerde müdahale edecek.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan 7 kişilik kurban yakalama timi, Kurban Bayramı öncesi eğitimlerini tamamladı.
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Kurban yakalama timi, bayramda sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanlıkları yakalamak için çeşitli eğitimler aldı. Timdeki belediye personeline "hayvana yaklaşma, yakalama ve sakinleştirici iğne kullanımı" konularında bilgi verildi.
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Tim, son olarak Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki büyükbaş hayvanların bulunduğu bölümde tatbikat yaptı.
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Ekip üyeleri kendilerinden kaçan bir büyükbaş hayvanı önce iğne ile sakinleştirdi ardından iple yakaladı.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görev yapan ve kurban yakalama timinin sorumlusu olan veteriner hekim İsmail Zeybek, timin veteriner, teknik görevli ile 5 saha personelinden oluştuğunu söyledi.
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Timin bayram süresince kaçan kurban ihbarlarını değerlendireceğini belirten Zeybek, Kurban Bayramı'na hazır olduklarını ifade etti.
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Geçen yıl ormana kaçan büyükbaş hayvanı 2 saatlik bir takibin ardından yakaladıklarını hatırlatan Zeybek, hayvanları kaçanların belediyeyi arayarak kendilerinden yardım isteyebileceğini kaydetti.