Kurban pazarlığında "sopalı" dönem

İlçede uzun ve zahmetli bir sürecin ardından besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın yolunu tutuyor.
Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan bölgelerde hayvanlarını satmaya çalışıyor.
Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da yaşını anlamaya çalışıyor.
- Sopalarla pazarlık dönemi
Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor. Ancak bu yıl pazarlıklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvan pazarlarında tokalaşmanın yasaklanmasının ardından sopaların iki ucundan tutularak yapılmaya çalışılıyor.
Besicilerden Seyit Ünal, AA muhabirine, bu yıl pazarlıkta tokalaşılmadığına işaret ederek, "Yedi tane kurbanlık sattım. Toptan yedi yüz ellişere verdim. Normal fiyat olduğunu düşünüyorum. Araya mesafe koymak için sopayla pazarlık yapıyoruz. Eski tadı olmuyor. Elimizi tutmayınca pazarlığın tadı olmuyor." dedi.
- "Fiyatlar geçen yıla göre arttı"
Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 900 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 6 bin liradan başlayıp, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Besicilerden İzzet Çetin, geçtiğimiz yıllara oranla henüz bekledikleri satışın olmadığını belirterek, "Şimdilik satışlar istediğimiz ölçüde değil. Kurban Bayramı'na yaklaştığımızda artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıla göre hayvan başı 2 bin ila 3 bin arasında bir fiyat artışı yaşandı." diye konuştu.
Küçükbaş hayvanlarını satmak için pazara geldiğini kaydeden besicilerden Sefa Turan Hamamcı ise büyükbaşa oranla küçükbaş kurbanlıkların satışlarının daha iyi olduğunu ifade etti.
Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları nedeniyle her türlü tedbirleri aldıklarını belirten Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ise şunları kaydetti:
"Kovid-19 nedeniyle bu yıl daha fazla hijyene ve mesafeye önem veriyoruz. Ayrıca maske, mesafe ve hayvan sağlığı noktasında kontrollerimiz gün boyunca devam ediyor. Sabah erken saatlerde vatandaşlarımız ateşleri ölçülerek pazar alanına alınıyor. Hem satıcıların hem de alıcıların kurallara uymasını istiyoruz."
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