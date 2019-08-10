İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri için başta asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla yurt genelinde dün "Türkiye Huzur ve Trafik' uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama; kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile deniz limanları, hava limanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarının içerisinde, giriş ve çıkışlarında ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park,bahçe, bulvar, cadde, alışveriş merkezleri (AVM) içleri ve çevreleri başta olmak üzere 6 bin 211 noktada, 47 bin 181 personel ve 160 dedektör köpeğin katılımı ile yapıldı.

BİN 89 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

536 bin 677 şahsın sorgulandığı uygulamada, 1 adam öldürme, 1 yağma, 59 yaralama, 25 hırsızlık, 23 dolandırıcılık, 1 cinsel taciz, 1 çocuğun cinsel istismarı, 13 fuhuş, 25 narkotik madde bulundurmak ve satmak, 4 kaçakçılık, 2 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 916 diğer suçlardan ve 9'u çocuk 17 kayıp şahıs olmak üzere toplam bin 89 aranan şahıs yakalandı.

13 BİN 369 İŞ YERİ DENETLENDİ

Uygulamada; 13 bin 369 umuma açık iş yeri denetlendi. Bu denetimlerde, 315 iş yerine işlem yapılırken, 399 şahsa adli-idari işlem yapıldı. 100 şahıs gözaltına alındı.12 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet kurusıkı tabanca, 51 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, bin 57 gr esrar, 875 gr eroin, 27 gr bonzai, 70 gr metanfetamin, 20 adet ecstasy, 19 adet uyuşturucu hap, 121 adet kenevir bitkisi, 182 litre kaçak içki ve 178 paket kaçak sigara ele geçirildi.

2 BİN 100 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde 301bin 963 adet araç/sürücü kontrol edildi. Bu kontrollerde, 161 adet aranan araç yakalandı. 13 bin 153 adet ihlal yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne işlem yapıldı. 2 bin 100 adet araç trafikten men edilirken, 68 adet sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.