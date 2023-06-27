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Kurban kesmenin fazileti ve hükmü nedir? Diyanet Kurban kesmenin önemi nedir?

Kurban kesmenin fazileti ve hükmü nedir? Kurban kesmenin önemi nedir?

Kurban kesmenin fazileti ve hükmü her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edilen konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Peki, Kurbanın hükmü ve fazileti nedir? İşte merak edilen soruların cevabı...

Giriş: 27.06.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurbanla iligli birçok sorunun da cevabı merak edilip araştırılıyor. Bu sorulardan birileri de "Kurban kesmenin fazileti, hükmü ve önemi nedir?" sorusu... Merak edilen soruyla ilgili Diyanet'ten cevap geldi. İşte merak edilen soruya Diyanet'ten gelen yanıt...

  • KURBAN KESMENİN HÜKMÜ, ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR? 

    Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

     

  • Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

    Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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