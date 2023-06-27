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Kurban kesimi ne zaman başlar? Diyanet kurban en geç ne zaman, bayramın kaçıncı günü kesilir?

Diyanet ile kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba günü itibarıyla başladı. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak ediliyor. Bayramın gelişiyle kurban kesimi hakkında sorgulamalar hız kazandı. Kurbanın en geç ne zamana kadar kesilebileceği merak ediliyor. İşte Diyanet açıklaması ile kurban kesim vakitleri...

Giriş: 27.06.2023 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban kesim vakti sorgulamaları İslam dünyasında özel ve anlamlı bir yeri olan Kurban Bayramı'nın gelişiyle hız kazandı. Konuyla ilgili Diyanet açıklaması ile kurban kesim vakitleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Kurban en geç ne zaman, bayramın kaçıncı günü kesilir? İşte detaylar...

  • KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

    Konuyla ilgili Diyanet açıklaması şu şekilde:

    Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). 

  • Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

  • KİMLER KURBAN KESMEK İLE YÜKÜMLÜDÜR?

    Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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