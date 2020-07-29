Kurban keserken yaralanmalara karşı öneriler

Sultanoğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nda acil servislerde en sık karşılaşılan kaza sıralamasında ilk sırada bıçak ve satır benzeri aletlerden oluşan delici ve kesici alet yaralanmalarının geldiğini ifade etti.
Olası bir kaza durumunda yapılması gereken ilk yardım müdahalesi hakkında bilgi veren Sultanoğlu, "İlk önce yaraya temiz ellerle dokunulmalıdır, kesik olan yer ılık suyla yıkanmalıdır. Kesik yerin üzeri kirlenmişse, sabunlu suyla ve temiz bir bez yardımıyla yıkamak gerekmektedir. Steril gazlı bir bezle veya temiz bezle kesiğe hafif dokunacak şekilde, kesik bölge durulanmalı, kesik yerinin üstünde dışarıdan görülebilen yabancı cisim varsa kesik yarasına dokunmadan onları alın. Görülmeyen parçalar olabilir düşüncesiyle kesik içini araştırmayın, ete batmış durumda olan parçaları çıkarmaya çalışmayın." ifadelerini kullandı.
Kesik yerin doğrudan üzerine oksijenli su, tentürdiyot ve baticon sürülmemesi gerektiğini vurgulayan Sultanoğlu, şöyle devam etti:
"Eski geleneksel yöntemlerden olan küle basma, tütün ve şeker koyma olayı kesinlikle yapılmamalı, merhem sürülmemeli. Bunlar kanda zehirlenmeye, kangrene ve tetanos hastalığına neden olabilir, bu durum ilerlerse tedavisi çok zor olur. Kesikte sızıntı veya fışkırır biçiminde bir kanama varsa kanayan yeri kalp hizasından yukarıda olacak şekilde kaldırıp üstüne temiz bir bez koyup bastırmak gerekiyor. Kanama durursa bu haliyle fazla sıkmadan bağlayın ama üzerine yaptığınız basınca rağmen kanama durmuyorsa turnike yapmak gerekir." dedi.
- "Kurban kesim yerlerindeki kalabalık koronavirüs tehlikesini artırır"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin daha üst düzeyde olduğu bir bayrama girilmesi sebebiyle vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Sultanoğlu, şunları kaydetti:
"Kurban kesim yerlerindeki kalabalık koronavirüs tehlikesini artırır. Kesim işleminin sosyal mesafe kuralları ile mümkün olduğunca az kişi ile tamamlanması gerekir. Kalabalık ortamda etin kesilmesi esnasında virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine gelmemesi için maskesiz dolaşmamalı ve maskesiz kesim yapılmamalı. Virüs etin üzerinde belli bir süre canlı kalabilir. Etin uygun şartlarda ve uzun sürede pişirilmesi virüsün etten uzaklaşmasına neden olur. Her işlemden önce ve sonra eller yıkanmalı."
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