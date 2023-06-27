KURBAN NASIL KESİLİR?
Kurban kesmek için bıçağın daha önceden bilenip hazırlanması gerekir.
Hayvanın göremeyeceği bir noktaya bu bıçak konulur.
Daha sonra ise hayvanın ayakları ve yüz kısmı kıbleye gelecek biçimde sol tarafına doğru yatırılır. Hayvanın sağ arka tarafta yer alan ayağı serbest kalmak koşulu ile diğer ayakları bağlanır.
Bu durumdan sonra tekbir ve tehlîl getirilir.
Ardından“Bismillâhi Allâhü ekber” denilir ve hayvanın boyun kısmına bıçak vurulur.
Nefes ve yemek boruları ile birlikte şahdamarı adı verilen iki ana damarı kesilir.
Bu sırada hayvanın soğumaya bırakılması gerekir.
Kanın akması beklenir ve hayvanın derisi yüzülür.
Hayvanın elinden geldiği sürece, kurban sahibinin kendinin kesmesi menduptur.
Kendisinin kesememesi durumunda, bir Müslümana kestirir.