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Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Diyanet Kurban nerede, ne zaman ve nasıl kesilir?

Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Kurban nerede, ne zaman ve nasıl kesilir?

İslam dininde Allah'a teşekkür etmek, şükretmek ve varlığına inanış göstermek anlamlarına gelen kurban kesmek dini öneme sahip bir ibadettir. Kurban kesme işlemi Kurban Bayramı olarak nitelendirilen günler içerisinde gerçekleştirilir. Müslümanların kurban keserken uyması gereken kurallar bulunmaktadır. Kurban Bayramı'na yaklaşırken ibadetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından "Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Kurban nerede, ne zaman ve nasıl kesilir?" sorusu gündeme geldi. İşte kurban keserken mutlaka uyulması gereken kurallar ve tüm detaylar…

Giriş: 27.06.2023 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Allah'a yakınlaşmaya vesile olan araç olan kurban kesme ibadeti belirtilen durumlara uyan Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı günleri içerisinde gerçekleştirilecek. Dini ifadesinde ise kurban kelimesi, ibadet etme gayesi ile belirli koşulları taşımakta olan kurbanı ya da hayvanı, Kurban Bayramı'nın olduğu günler içerisinde usulüne uygun bir biçimde kesmeyi ve bu gayeyle kesilen hayvanı kapsar. Bu noktada usulüne uygun ibaresi oldukça büyük bir önem teşkil ediyor ve büyük bir dikkat gerektiriyor. Hal böyle olunca kurban kesecek olan Müslümanlar "Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Kurban nerede, ne zaman ve nasıl kesilir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte kurban keserken dikket edilmesi gereken kurallar

  • Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvim’e göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır.

  • KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

    Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre kesim, bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafiilere göre 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

    Müslümanlar bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesinin daha uygun olduğu belirtiliyor.

  • KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

    Diyanet’te yer alan bilgilere göre kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

    a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

    b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

    c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

    d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

    f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

  • KURBAN NASIL KESİLİR?

    Kurban kesmek için bıçağın daha önceden bilenip hazırlanması gerekir.

    Hayvanın göremeyeceği bir noktaya bu bıçak konulur.

    Daha sonra ise hayvanın ayakları ve yüz kısmı kıbleye gelecek biçimde sol tarafına doğru yatırılır. Hayvanın sağ arka tarafta yer alan ayağı serbest kalmak koşulu ile diğer ayakları bağlanır.

    Bu durumdan sonra tekbir ve tehlîl getirilir.

    Ardından“Bismillâhi Allâhü ekber” denilir ve hayvanın boyun kısmına bıçak vurulur.

    Nefes ve yemek boruları ile birlikte şahdamarı adı verilen iki ana damarı kesilir.

    Bu sırada hayvanın soğumaya bırakılması gerekir.

    Kanın akması beklenir ve hayvanın derisi yüzülür.

    Hayvanın elinden geldiği sürece, kurban sahibinin kendinin kesmesi menduptur.

    Kendisinin kesememesi durumunda, bir Müslümana kestirir.

  • KURBAN NEREDE KESİLİR?

    Kurban ibadetinin en çok sevap gördüğü yer Hac kutsal topraklarıdır. Hacılar Mina Bölgesi’nde kurban kesebilirken, temiz olan her yerde kurban kesme işlemi yapılabilir. Müslümanlar genellikle bahçelerinde toprak üzerinde kendileri keserken, kurban kesimhanelerinde de kurbanlarını kestirebilir.

  • KURBAN KESERKEN HANGİ DUALAR OKUNABİLİR?

    Kurban niyetiyle veya başka bir amaçla hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Kurban kesilirken 3 defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu ayetler okunabilir:

    “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

    “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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