Bugün 2019 yılı Kurban Bayramı'nın son günü... Kurban ibadetini, bayramın ilk 3 günü yerine getiremeyen vatandaşlar, en son ne zaman kurban kesebileceklerini araştırıyor. Peki Kurban hangi güne kadar kesilir? Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde kurban kesilir mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının fetvası...

KURBAN HANGİ GÜNE KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).