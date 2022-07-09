Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etlerinin doğru saklanması için sıcak halde naylon poşete konulmaması ve tek porsiyonluk parçalar halinde derin dondurucuya kaldırılması gerektiğini bildirdi.
Yalçındağ, AA muhabirine, vatandaşların kurban etleri konusunda dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.
KURBAN ETİ NEDEN YEŞİLLENİR?
Yalçındağ, kesim işlemi tamamlandıktan sonra, hayvanın vücut sıcaklığının düşmesinin beklenmesi ve daha sonra parçalara ayırma işleminin yapılması gerektiğini bildirdi.
Kurban Bayramı'nın son birkaç yıldır sıcak havalara denk geldiğine dikkati çeken Yalçındağ, şöyle konuştu:
"Bu etlerin sıcak sıcak naylon torba, kova veya küvete konularak taşınması, etin kısa sürede bozulmasına neden olur. Eğer soğumasını beklemeden parçalamak durumundaysak, etleri en kısa sürede eve götüreceğiz. Masanın üzerine temiz bir örtü serip, gölge bir yerde birbirine değmeyecek şekilde etleri yerleştirip soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra borcam veya tepsiye koyup buzdolabına kaldıracağız. Sıcakken hele bir de naylon torba içinde buzdolabına değil derin dondurucuya bile koysanız, o et kullanılamaz hale gelir. Ertesi gün bir bakarsınız ki et yemyeşil olmuş, yenilemez duruma gelmiş."
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