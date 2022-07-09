"ET BİR GÜN DİNLENDİRİLMELİ"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, kurbanlık seçimi, etin saklanması ve pişirilmesi gibi konularda da merak edilen soruları yanıtladı. Prof. Dr. Cüneyt Ulutin etin ilk gün tüketilmesi ile ilgili, “Etin bir gün dinlendirilmesi hem sağlık hem da lezzet açısından önemli” dedi.

ACI ÇEKEN HAYVANIN TADI DEĞİŞİYOR

Seçilen kurbanların veteriner kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edilmesini söyleyen Dr. Cüneyt Ulutin, aksi takdirde hayvanlarda bulunan birçok brusella, tüberküloz gibi enfeksiyonlar ya da kist hidatik gibi parazitlerin insanlara rahatlıkla geçebildiğini söyledi. Kurbanlık hayvanın kesimi esnasında da dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Cüneyt Ulutin acemi insanların kurban kesiminde bulunmamasını, daha çok konuya hakim olan kasaplara kesim yaptırmalarını tavsiye etti. Hastanelerde Kurban Bayramı'nda çok sayıda bıçak yaralanması vakalarının görüldüğünü bu konuda dikkatli olunmasını, öte yandan hayvana acı çektirmeden bir kesim yapılması gerektiğini, hayvana acı çektirmenin kurban etinin tadında bozulma meydana getirebileceğini aktardı.