Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etlerinin doğru saklanması için sıcak halde naylon poşete konulmaması ve tek porsiyonluk parçalar halinde derin dondurucuya kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Yalçındağ, AA muhabirine, vatandaşların kurban etleri konusunda dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.

"ETLER NAYLON TORBA VE KOVALA KONULMAMALI"

Yalçındağ, kesim işlemi tamamlandıktan sonra, hayvanın vücut sıcaklığının düşmesinin beklenmesi ve daha sonra parçalara ayırma işleminin yapılması gerektiğini bildirdi.

Kurban Bayramı'nın son birkaç yıldır sıcak havalara denk geldiğine dikkati çeken Yalçındağ, şöyle konuştu:

"Bu etlerin sıcak sıcak naylon torba, kova veya küvete konularak taşınması, etin kısa sürede bozulmasına neden olur. Eğer soğumasını beklemeden parçalamak durumundaysak, etleri en kısa sürede eve götüreceğiz. Masanın üzerine temiz bir örtü serip, gölge bir yerde birbirine değmeyecek şekilde etleri yerleştirip soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra borcam veya tepsiye koyup buzdolabına kaldıracağız. Sıcakken hele bir de naylon torba içinde buzdolabına değil derin dondurucuya bile koysanız, o et kullanılamaz hale gelir. Ertesi gün bir bakarsınız ki et yemyeşil olmuş, yenilemez duruma gelmiş."

"MESLEKTEN OLMAYAN KİŞİLERE KIYMA ÇEKTİRMEYİN"

Etin yıkanarak temizlenemeyeceğini vurgulayan Yalçındağ, et yıkanırsa, olası kirliliğin etin her tarafına bulaşacağını dile getirdi.

Yalçındağ, bazı insanların Kurban Bayramı'nı "pastadan bir dilim kapmak" olarak gördüğüne işaret ederek, "Masanın üzerine bir kıyma makinesi koyup 'Kurban eti çekilir' şeklinde afiş hazırlatıp bir çabaya girişiyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığının genelgesine göre bu yasaktır. Etin yenilemeyecek yerlerini görüp siz üzerinden ayırmadığınız için kıyma çektiğinizde etin tamamına bu kirliliği bulaştırırsınız. Bununla da kalmaz, arkadan gelen eti tertemiz olan insanın etini de kirletirsiniz. Dolayısıyla meslekten olmayan insanların bu tür uğraşlara girmesi yasaktır. Eğer böyle bir şey görüyorlarsa Alo 174'e ihbarda bulunsunlar. Biz buradan kazanılacak 5-10 liranın peşinde değiliz. Önemli olan halka verilen hizmetin kalitesinin artması." dedi.

Vatandaşın, bir kasap kadar bu işi bilemeyeceğini ifade eden Yalçındağ, hemen herkesin mahallesinde bir kasap bulunduğunu söyledi.

Vatandaşın pirzolasını da bütün olarak kasaba getirmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, bir kuzuyu alıp kuşbaşı, kıyma, pirzola ve parça etini yapmanın en fazla 50 liraya mal olduğunu bildirdi.

Yalçındağ, etin kasaptaki parçalara ayrılma işlemi tamamlandıktan sonra birer tüketimlik olacak şekilde bölünerek derin dondurucuya konulmasını tavsiye etti. Yalçındağ, "Eti çıkartayım, bir bölümünü kullanayım, kalanını tekrar dondurayım demek yapılacak en büyük yanlışlardan biri. Vatandaşlarımız eti parçalara ayırarak derin dondurucuya koysunlar, kullanacaklarını çıkarsınlar. Bizim tavsiyemiz bu." ifadelerini kullandı.

Kurban derisinin ise tüysüz olan kısmına kaya tuzu dökülerek, iki tarafından katlayıp, rulo halde bağışının yapılması gerektiğini dile getiren Yalçındağ, "Bu bir milli servettir. Buna dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

"ET BİR GÜN DİNLENDİRİLMELİ"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, kurbanlık seçimi, etin saklanması ve pişirilmesi gibi konularda da merak edilen soruları yanıtladı. Prof. Dr. Cüneyt Ulutin etin ilk gün tüketilmesi ile ilgili, “Etin bir gün dinlendirilmesi hem sağlık hem da lezzet açısından önemli” dedi.

ACI ÇEKEN HAYVANIN TADI DEĞİŞİYOR

Seçilen kurbanların veteriner kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edilmesini söyleyen Dr. Cüneyt Ulutin, aksi takdirde hayvanlarda bulunan birçok brusella, tüberküloz gibi enfeksiyonlar ya da kist hidatik gibi parazitlerin insanlara rahatlıkla geçebildiğini söyledi. Kurbanlık hayvanın kesimi esnasında da dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Cüneyt Ulutin acemi insanların kurban kesiminde bulunmamasını, daha çok konuya hakim olan kasaplara kesim yaptırmalarını tavsiye etti. Hastanelerde Kurban Bayramı'nda çok sayıda bıçak yaralanması vakalarının görüldüğünü bu konuda dikkatli olunmasını, öte yandan hayvana acı çektirmeden bir kesim yapılması gerektiğini, hayvana acı çektirmenin kurban etinin tadında bozulma meydana getirebileceğini aktardı.

BİR GÜN DİNLENDİRİLEN ET DAHA LEZZETLİ OLUYOR

Kesilen etlerin tüketim zamanının da önemli olduğunu hatırlatan Ulutin, “Hemen tüketildiği zaman kurban eti taze bir et olduğundan dolayı sindirimi zordur. Eğer çok arzulanmıyorsa ertesi güne dinlendirerek tüketmek daha iyi olacaktır. Özellikle sindirim bölgesinde rahatsızlığı olan kişilerde gastrit, şişkinlik, gaz gibi sıkıntılar dışında zaman zaman pankreastan kaynaklanan salgı bozukluklarına bağlı pankreatit gibi durumlarla veya safra kesesi gibi problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz” dedi.

KOLESTROLÜ OLANLAR DİKKAT

Özellikle kolesterol yüksekliği olan kişilerin etin daha çok yağsız kısımlarını tercih etmesini söyleyen Ulutin, “Kan yağlarındaki yükseklikler damarlarda plak oluşmasına sebep olurken ani bir et yüklenmesi sonucunda bu yağların kanda daha da yüksek seviyeye çıkması kalp krizi veya inmeye kadar gidebilecek problemlere yol açabilir. Onun için öğünlerimizi dikkatli seçmeliyiz” diye devam etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla tamamen etten oluşan bir menüden uzak durulmasını söyleyen Ulutin, uzun vadede bunun kansere sebebiyet verebileceğini, kırmızı et ile beraber tüketilen lifli gıdaların kanser yapıcı maddeleri vücuttan atıp kansere karşı koruyacağını söyledi.

ETLERİ YIKAMADAN BUZDOLABINA KOYUN

Etlerin saklanma koşulları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Ulutin, “Havalar gittikçe sıcaklaşıyor. Etlerin kesimden hemen sonra yıkanmadan buzdolaplarında saklanması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken ailenin porsiyonuna göre paketleme yapmak. Buzluğa attığınız bir et parçası -20 veya -18 derecede 6 aya kadar muhafaza edilebilir. Ancak oradan çıkarttıktan sonra bu eti çözüp tekrar buzluğa koymanız çok tehlikelidir. Sizi enfeksiyonlara, hatta ölümlere kadar götürebilir. Bu yüzden aile boyu porsiyonlara ayırarak etleri saklamak daha iyidir” dedi.