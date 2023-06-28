KURBAN ETİ NASIL DAĞITILMALIDIR?

Kurban etinin dağıtımında mevcut etin her bölümünden parçalar eklenmelidir. Kişilerin en az bir öğün yiyebileceği kadar miktarda et dağıtılması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban eti pay edilirken

"Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur" şeklinde yazmıştır.

Kaynak: Diyanet.gov