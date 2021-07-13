Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Ramazan Bayramı'nda kapalı olan tesislerin bu bayramda kaybı telafi edeceğini ifade etti.
Ege kıyılarındaki tesislerde bayram tatili sürecinde doluluk oranının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu belirten İşler, "Özellikle 12-25 Temmuz arası çok yoğun. Gün yaklaştıkça yüzde 100'lere ulaşacak gibi görülüyor. Vatandaşlarımızın rezervasyon yapmadan anlık bir plan yapmalarını önermiyoruz. Aksi takdirde yer bulmakta zorlanabilirler." diye konuştu.
Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinde elde edilen başarının turizme de yansıdığını, temmuz ayında salgın etkilerinden arınmış bir dönem geçirdiklerini aktaran İşler, "İstanbul'dan akın akın Ege'ye bir akış var. Ayvalık'tan Marmaris'e kadar çok ciddi bir ilgi var. Otoyol bağlantısı nedeniyle İzmir ve çevresindeki tatil merkezleri de tercihte öne çıktı. Her bütçeye tatil imkanı sağlaması nedeniyle de Ege'de yoğunluğun arttığını gözlemliyoruz." dedi.
"TURİZME CAN SUYU OLACAK"
Federasyonun başkan yardımcılarından Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ise 9 günlük tatilin turizme can suyu olacağını dile getirdi.
Tesislerdeki hareketliliğin memnuniyet verici olduğuna işaret eden Özden, "Bu süre turizmi oldukça olumlu etkiler. İnsanları uzun tatil yapmaya teşvik eder. İlk 2 günü kurban kesmek için ayıracak vatandaşlar, tatil için de vakit bulabilecek. Bölgemizdeki oteller dolmak üzere. 9 günlük bayram tatili, turizme kesinlikle bir can suyu olacaktır ve turizmciye nefes aldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen de sahillerdeki doluluk nedeniyle farklı tatil tercihlerinin ön plana çıktığına dikkati çekti.
Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen ören yerlerinden olan Pamukkale'de de bayram tatili sürecinde yoğunluk yaşanacağını kaydeden Şen, "Denizli'deki termal tesislerde konaklama ücretleri sahil yörelerine göre neredeyse dörtte bir fiyatına. Fiyatların yüksekliğinden yakınanlar, bütçesine göre yer arayanlar bizim gibi termal bölgelere rağbet gösterecekler. Pamukkale'deki dolulukların gelecek hafta artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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