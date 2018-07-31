Kurban Bayramı tatili için resmi açıklama geldi. Bayram için hazırlık yapmak isteyen vatandaşların merak ettiği bayram tatilinin kaç gün olacağı, sorusu yanıt buldu. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı hangi gün başlayacak? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili ile ilgili ayrıntılar...

DARBE SORUŞTURMALARINDA FLAŞ TESPİT CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN BAYRAM TATİLİ AÇIKLAMASI SİVİL ARACA BOMBALI SALDIRI! 9 AYLIK BEBEK ÖLDÜ TRANSFERDE BEŞİKTAŞ'A DEV RAKİP! DOĞALGAZ ZAMMI KONUTU VURUR MU? TANKER DUVARA ÇARPTI! HARUN TEKİN TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME! BAŞKAN AÇIKLADI! CHP'DE GİZLİ KARAR MEKANİZMASI MI VAR? 01 02 03 04 05 06 07 08

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? TATİL KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam coğrafyasının önemli bayramlarından ikincisi olan Kurban Bayramı için vatandaşlar hazırlık içinde. Tatil için plan yapacak olan vatandaşların araştırdığı "Kurban Bayram tatili kaç gün olacak" sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Buna göre, 2018 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. 18-19 Ağustos'un haftasonuna denk gelmesi ve 20 Ağustos Kurban Bayramı arefesininde bayrama dahil edilmesi ile birlikte vatandaşlar toplamda 9 gün bayram tatili yapacak.

HAYRAT'TAN "İYİLİK KURBANLA YAYILSIN" KAMPANYASI

Bu yıl 46 ülkede faaliyet gösterecek olan Hayrat İnsani Yardım Derneği, "İyilik Kurbanla Yayılsın" kampanyasıyla hayırseverlerin kurbanlarını mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında düzenledikleri kurban faaliyetleri çerçevesinde 927 bin ihtiyaç sahibine ulaşan derneğin bu yıl da milyonlara ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Aygün açıklamasında, derneğin yardım faaliyetlerine değinerek, "Hayallerin, umudun ve beklentinin ülkesi olmak kolay değildir. Bizim için kurban bayramı bir et dağıtımının da ötesinde olup, milli ve manevi değerlerimizin yanı sıra, bayrağımız altında yaşayan nadide insanların taşıdığı tüm güzel duyguları diğer milletlere ulaştırmanın adıdır." ifadelerini kullandı.

"İyilik Kurbanla Yayılsın" kampanyası çerçevesinde belirlenen hisse bedelleri hakkında da bilgi veren Aygün, yurt dışı kurban bedelinin 600 TL, Suriye için 700 TL, yurt içi kurban bedelinin ise 800 TL olduğunu bildirerek hayırseverlerin, derneğin web sitesi üzerinden kurban bağışlarını yapabileceğini kaydetti.

KURBANLIK DEVELER SATIŞA ÇIKTI

Deve güreşi geleneği nedeniyle deve yetiştiriciliğinin devam ettiği Aydın'da kurban için ayrılan hayvanların satışına başlandı.

İncirliova ilçesindeki çiftliğinde deve yetiştiriciliği yapan Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, kurbanlık ayırdıkları develere Ankara, İstanbul ve Eskişehir gibi illerden taleplerin olduğunu söyledi.

Kaya, geçen yıla oranla satışlarda artış olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

"Bu sene deveye talep oldukça yoğun. Deve fiyatları 10 bin ile 20 bin arasında değişiyor. Fiyatlar devenin kilosuna göre değişiyor. Devenin kilosu ne kadar fazla olursa fiyatı da o kadar artıyor. İyi bir devenin fiyatı 17-18 bin lira. Mesela 900 kiloluk bir deveden yaklaşık 400-500 kilo et çıkar."

"SURİYELİLER DEVE SATIŞLARINI ARTTIRDI"

Kurbanlık develere ilginin artmasında Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ilgisinin etkili olduğuna işaret eden Kaya, şöyle dedi:

"Gelip durumları iyi olan Suriyeliler kendi aralarında birleşip deve kesiyorlar. Geçen sene 2 Suriyeliye deve satmıştım. Bu sene şu ana kadar 6 kişiyle görüştük. Genellikle Şanlıurfa’dan arıyorlar. Tercüman aracılığıyla görüşüyoruz."

Kurban Bayramı'na kadar İncirliova'dan Türkiye geneline en az 20 devenin satılmasını beklediklerini ifade eden Kaya, devenin geleneksel olarak tercih edildiğini, etinin daha sağlıklı olduğuna inanıldığını dile getirdi.

Kaya, deve almak için kendisiyle irtibata geçen vatandaşlara hayvanın fotoğrafını çekip gönderdiğini aktardı.

HAYVAN PAZARLARINDA KURBAN HAREKETLİLİĞİ

İstanbul'daki hayvan pazarlarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve Et Şubesi'nin Tuzla'daki yerleşkesinde besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satışa sunmaya başladı. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar, hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar bin ila 2 bin TL, büyükbaşlar da 7 bin ila 25 bin lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

PAZARIN EN PAHALI HAYVANI "MİNİK"

Besici Esat Koçak, artan yem fiyatlarına rağmen kurbanlık fiyatlarının geçen yılki rakamlara yakın olduğunu söyledi. İş yerinde 10 kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Koçak, 4 günde 27 büyükbaş kurbanlık sattığını kaydetti.

Koçak, pazarın en pahalı kurbanlığını da elinde bulunduruyor. 3 yaşındaki Minik'i buzağı iken aldığını anlatan Koçak, "Minik 3 yaşında. Yavruyken almıştık, aldığımızda adını Minik koyduk, büyüdü yine Minik kaldı. Dün alıcısını buldu, Minik'i 25 bin liraya sattık. Minik'in ağırlığı bir ton, 650 kilo karkas eti var. Yediği önünde yemediği arkasında. Buranın en değerlisi Minik. Böyle bir dana yok." dedi.

Ağabeyi gibi kendisi de besicilik yapan Orhan Koçak da kurbanlık telaşının başladığını ve talebin geçen seneye göre daha fazla olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Kurbanlık telaşı yaklaşık bir hafta önce başladı. Satışlarımız bu sene iyi. Geçen seneye göre rağbet fazla. Fiyat olarak da geçen seneye göre aşağı yukarı yüzde 10 oranında bir zam var ama bu da yem fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanıyor. Toklu besi yemi 65 liraya kadar çıktı. O sebeple yüzde 10 artış var. Dana satışlarımız bu yıl daha iyi. Danaların hemen hemen yarısını sattık. Küçükbaşlara da rağmen fena değil. Küçükbaşlar daha çok bayrama bir hafta kala satılıyor."

Çocuklarıyla birlikte büyükbaş kurbanlık alan Hasan Korkusuz ise "Kurban almaya geldim. Baktım, beğendim. Pazarlığımızı yaptık ve iş bitti, aldım. Çocuklarımla birlikte aldım, 6 kişi. Kurbanda keseceğiz, 6'ya böleceğiz. Herkes kurbanını dağıtacak. Bu yıl kurbanlık fiyatları geçen yıldan biraz pahalı. Vatandaşlar araya girdi, mal sahibi de indirim yaptı, çok şükür aldık." ifadesini kullandı.