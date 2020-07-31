Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusu tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan Bayramı'nda tatile çıkamayanlar için Kurban Bayramı fırsat oldu. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban tatili 4 gün mü? İşte 2020 Diyanet takvimi...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı takvimine göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü yani bugün başladı ve Pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1441 22 HAZİRAN-2020 PAZARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1441 22 TEMMUZ-2020 ÇARŞAMBA ........ 9 ZİLHİCCE 1441 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 10 ZİLHİCCE 1441 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1441 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1441 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1441 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA ........ ​1 R.EVVEL 1442​ 18 EKİM-2020 PAZAR ........​ ​11 R.EVVEL​ 1442​​ 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1442​​ 16 KASIM-2020​​​ PAZARTESİ ........​ 1​ C.EVVEL ​1442 16 ARALIK-2020 ​ÇARŞAMBA ........