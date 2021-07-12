Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? 15 ve 16 Temmuz Kurban Bayramı tatiline eklenecek mi? Merak edilen sorular bugün ki Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamanın ardından cevabını bulacak. İşte merak edilen sorularla ilgili detaylar...

KRİTİK TARİH 16 TEMMUZ

Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı günü başlıyor, 23 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Pazartesi günü arife olduğu için kamu kurumlarında yarım gün idari izin verilerek 17 – 25 Temmuz tarihleri arasında dokuz günlük tatile kesin gözüyle bakılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembeye rastladığı için 16 Temmuz Cuma gününün de idari izinli sayılarak tatilin 11 güne çıkartılması beklentisi bulunuyor.

Bayram tatilinin 11 güne çıkıp çıkmayacağı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün akşam saatlerinde yapacağı açıklamayla belli olacak.