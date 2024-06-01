Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, uzatıldı mı?
Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacak. Hem okulların kapanması hem bayram tatilinin gelmesiyle veliler ve öğrenciler bayram tatiline göre plan yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, uzatıldı mı, 9 güne çıktı mı?
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Bayram tatili için geri sayım sürüyor.Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Önümüzdeki Kabine Toplantısı’nın 3 Haziran tarihinde yapılması beklenirken ''Kurban Bayramı tatili kaç gün, Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, uzatıldı mı?'' sorularının yanıt bulması bekleniyor. İşte detaylar
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2024 yılında Kurban Bayramı Haziran ayına denk geliyor. Dini günlerden bir gün öncesi arefe günü olduğundan yarım gün oluyor. Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran olurken bayramın son günü ise 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili olarak gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Normal şartlarda Kabine Toplantısı her iki haftada bir organize ediliyor. Normal şartlarda bayram tatili arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor.
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Önümüzdeki Kabine Toplantısı’nın 3 Haziran tarihinde yapılması beklenirken Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınan kararın açıklanması ön görülüyor.
Kurban Bayramı takvimi şu şekilde:
Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi 2024
Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar 2024
Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi 2024
Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı 2024
Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba 2024
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