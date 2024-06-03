BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili resmi olarak şu an için 4.5 gün. Hükümet tarafından yeni bir karar alınmaması durumunda bayram tatili 4.5 gün olarak idrak edilecek. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Arife Günü olarak idrak edilecek ve bu gün yarım gün olacak. 16 Haziran 2024 Pazar, 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 19 Haziran 2024 Çarşamba günleri ise Kurban Bayramı tatilleri olacak.

BAYRAM TATİLİ KARARI İÇİN GÖZLER BEŞTEPE’DE!

Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (Pazar- Pazartesi- Salı- Çarşamba) tarihlerini kapsıyor. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi. Bayram tatilinin Kabine Toplantısı'nda ele alınmasına yönelik beklentiler arttı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.