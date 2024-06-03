Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, uzatıldı mı? 2024 Bayram tatili ne zaman?
Kurban Bayramı tatili milyonların gündeminde yer alıyor. Okulların 14 Haziran'da kapanması, Kurban Bayramı'nın 16 Haziran'a denk gelmesi bayram tatili planlarını hızlandırdı. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, uzatıldı mı? Bayram tatili ne zaman? İşte detaylar
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram tatili günleri merak ediliyor. Vatandaşlar şehir dışına seyahat etme, tatil beldelerini ziyaret etme veya akraba ziyaretleri gibi etkinliklere zaman ayırmak için . Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, uzatıldı mı, bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak şu an için 4.5 gün. Hükümet tarafından yeni bir karar alınmaması durumunda bayram tatili 4.5 gün olarak idrak edilecek. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Arife Günü olarak idrak edilecek ve bu gün yarım gün olacak. 16 Haziran 2024 Pazar, 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 19 Haziran 2024 Çarşamba günleri ise Kurban Bayramı tatilleri olacak.
BAYRAM TATİLİ KARARI İÇİN GÖZLER BEŞTEPE’DE!
Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (Pazar- Pazartesi- Salı- Çarşamba) tarihlerini kapsıyor. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi. Bayram tatilinin Kabine Toplantısı'nda ele alınmasına yönelik beklentiler arttı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK MI?
19 Haziran tarihinde yaşanacak bayramın son günü ardından hafta sonuna 2 gün kalıyor. Eğer hafta sonuda birleşirse tatil süresi uzayacak. Henüz net bir açıklama yok.
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2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet takvimine göre tarihler:
Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba