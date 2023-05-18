"Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusu Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle gündemdeki yerini aldı. Bayramı ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler için dini günler takvimi ile 2023 yılı için Kurban Bayramı tatil süresi hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...