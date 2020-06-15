Kurban Bayramı ne zaman? sorusu, geride kalan Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşların gündeminde. Kurban Bayramı için gün sayılmaya başlandı. Kurban Bayramı, paylaşmanın simgeleştiği önemli dini bayramlar arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olduğu da vatandaşların gündeminde. İşte Diyanet İşleri takvimi 2020 Kurban Bayramı tarihi...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 TAKVİMİ
Hicri takvimde Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Miladi takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.
30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün
1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün
2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün
3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün
DİYANET İŞLERİ TAKVİMİ 2020
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1441
26
OCAK-2020
PAZAR
........
1
RECEB
1441
25
ŞUBAT-2020
SALI
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3
RECEB
1441
27
ŞUBAT-2020
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1441
21
MART-2020
CUMARTESİ
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1441
25
MART-2020
ÇARŞAMBA
...........
14
ŞABAN
1441
07
NİSAN-2020
SALI
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1441
24
NİSAN-2020
CUMA
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1441
19
MAYIS-2020
SALI
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1441
23
MAYIS-2020
CUMARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1441
24
MAYIS-2020
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1441
25
MAYIS-2020
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1441
26
MAYIS-2020
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1441
22
HAZİRAN-2020
PAZARTESİ
........
1
ZİLHİCCE
1441
22
TEMMUZ-2020
ÇARŞAMBA
........
9
ZİLHİCCE
1441
30
TEMMUZ-2020
PERŞEMBE
AREFE
10
ZİLHİCCE
1441
31
TEMMUZ-2020
CUMA
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1441
01
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1441
02
AĞUSTOS-2020
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1441
03
AĞUSTOS-2020
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1442
20
AĞUSTOS-2020
PERŞEMBE
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1442
29
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1442
18
EYLÜL-2020
CUMA
........
1
R.EVVEL
1442
18
EKİM-2020
PAZAR
........
11
R.EVVEL
1442
28
EKİM-2020
ÇARŞAMBA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1442
16
KASIM-2020
PAZARTESİ
........
1
C.EVVEL
1442
16
ARALIK-2020
ÇARŞAMBA
........
KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsi, el-Mebsut, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidaye, I, 429). Hanefi mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinani, el-Hidaye, VII, 146). Kurban, -fıkhi hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?
Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Saffat, 37/107). Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka ayetler de vardır: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28),“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34),“Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37) Bu ayetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlas ve takva olduğunun bizzat ayetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.),meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizi, Edahi, 11; bkz. Buhari, Hac, 117, 119; Müslim, Edahi, 17). Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.),kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dahil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizi, Edahi, 1; İbn Mace, Edahi, 3). Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudame, el-Muğni, XIII, 360).
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