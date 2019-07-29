Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün 2019? Arefe günü ne zaman? sorusu dini vecibesini yerine getirecek ve tatil planı yapacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçen sene Kurban Bayramı'nın hem yaz ayına denk gelmesi hem de 9 günlük tatil süresi nedeniyle vatandaşlar uzun bir tatile çıkmıştı. Peki Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir açıklama geldi mi? İşte Diyanet 2019 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI TARİHİ VE TATİL SÜRESİ

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

11 Ağustos pazar günü başlayacak 2019 Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 14 Ağustos çarşamba günü sona erecek. Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) bayram tatilinin uzatılmamasını istedi. Konuyla ilgili son sözü hükümet söyleyecek. Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberimizde yer alacak.

Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün 2019? Arefe günü ne zaman?