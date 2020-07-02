Kurban Bayramı öncesi mezbahalara "koronavirüs" ayarı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kasaplar çalışma başlattı.
Kesim yapılacak yerlerin duvarlarına Kovid-19 kurallarını içeren broşürler asıldı, görevlilere özel tulum, maske, dezenfeksiyon spreyleri ve eldiven dağıtıldı. Bayramda mezbahalarda yoğunluk olacağı için hazırlıklara günler öncesinden başlandı.
Antalya'da kasaplar, mezbahalarda özel tulumlar giyerek, maske, eldiven ve baret takarak kesimi gerçekleştirecek.
Kesilen kurbanlar soğuk hava deposunda bekletildikten sonra belirlenen firmalar tarafından parçalanarak, özel bezler içinde elle temas etmeden evlere teslim edilecek.
- "İnsan sağlığı her şeyden önemli "
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, AA muhabirine, salgın nedeniyle ilk kez çok farklı bir Kurban Bayramı kutlanacağını söyledi.
Çok dikkatli olunması gerektiğini aktaran Yardımcı, mezbahanın ve etin yüklendiği kamyonların her defasında dezenfekte edildiğini, sıcak suyla yıkandığını bildirdi.
Mahalle ve sokak aralarındaki kesimlere müsaade edilmeyeceğini anlatan Yardımcı, şunları kaydetti:
"İnsan sağlığı her şeyden önemli. Kovid-19'un yayılmaması için hiçbir masraftan kaçınmıyoruz, sıkı tedbirler alıyoruz. Bir kurbanı 7 kişi kesiyor. Hepsi de ailesiyle gelince 25-30 kişi oluyor. Vatandaşlardan bu konuda duyarlılık istiyoruz. Bir kurbana bir kişi gelsin. Burada kestiğimiz kurbanları firmaya vereceğiz, onlar paketleyip götürecek. Eğer eskisi gibi kalabalık gelirlerse, 100 kurbanlık dana için 3-4 bin kişi oluyor."
Yardımcı, kurban keseceklere eğitim verdiklerini de ifade etti.
Vatandaşların salgın nedeniyle çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Yardımcı, "Fırsatçılık olmasın, biz kesim için hazırız. Uygun yerlere kesim izni verilsin. Mezbahada 3 veteriner hekim gözetiminde, kesim öncesi, kesim sırası ve sonrasında üç sefer muayene ediliyor, etin analizi yapılıyor." dedi.
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