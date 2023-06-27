Her ikisi de ilâhî buyruğa teslim olunca ve babası da onu yüzüstü yatırınca, ‘Ey İbrâhim!’ diye ona seslendik; ‘Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun.’ İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu, kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz, İbrâhim’e büyük bir kurbanlık vererek İsmâil’i kurtardık. Evet, Hz. İbrâhim ve oğlu Hz. İsmâil Allah’ın hükmüne razı oldular. İmtihan şuuruna erdiler ve başarı ile tamamladılar. Evet, Hz. İbrâhim, rüyasında defalarca oğlu Hz. İsmâil’i kurban ettiğini görmüştür. Bu rüyalarda ise açıkça bir işaret, anlamlı bir talimat vardı. Hz. İbrâhim, daha önce yakılmayı göze alacak derecede tehlikelere göğüs gererek putperestlere karşı mücadele verdiği gibi bu defa da evlâdını kurban etme buyruğuna da tereddütsüz boyun eğmiş; bu büyük özveriye karşı yüce Allah hem onun vaktiyle ateşte yanmasını önlemiş hem de şimdi oğlunu ölümden kurtarmıştır. Bu olay bize İbrâhim (a.s)’ın sadakatini İsmaîl (a.s)’ın teslimiyetini gösteriyor. Bir hakkı da teslim edelim ki, o da Hâcer annemizdir. O öyle bir çocuk yetiştirmiştir ki, ferman hak Teâlâ’dan ise canını seve seve verecek kemale ermiş imana sahip bir çocuk.”