İslam dininin en önemli ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı ile beraber kurban ibadeti yerine getirilecek. Ülkemizde koronavirüs salgını etkisi azalmaya başlayıp normalleşme adımları atıldığı süreçte Kurban Bayramı'nda da gerekli tedbirlerin alıp ibadetin yerine getirilmesi bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurbana kaç gün kaldı 2020? İşte Kurban Bayramı tarihi 2020 takvim

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatili 30 Temmuz Perşembe Arife günü başlıyor. 31 Temmuz Cuma bayramın 1. günü. 3 Ağustos Pazartesi bayram tatili bitiyor. 27-28-29 Temmuz tarihlerinde arife günüyle birlikte 3,5 gün izin alırsanız, 10 gün tatil yapabilme imkanı doğuyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ TAKVİMİ

1 ZİLHİCCE 1441 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 2 ZİLHİCCE 1441 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 3 ZİLHİCCE 1441 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 4 ZİLHİCCE 1441 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 5 ZİLHİCCE 1441 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)