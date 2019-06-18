Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün olacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından en sık sorulan sorulardan biri olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nı geride bırakmamızın ardından Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 11 Ağustos 2019'da başlıyor 14 Ağustos 2019 tarihinde bitiyor.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.