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Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile 2022 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı sonrasında idrak edilecek Kurban Bayramı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı ayın kaçında, bayram tatili ne zaman başlıyor soruları yanıtını arıyor. İşte, Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi ve Bayram tatili hakkında merak edilenler...

09.05.2022 - 00:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Müslüman alemi için en önemli ibadetler arasında yer alan Kurban, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Kurban Bayramına az bir süre kala Kurban vazifesini yerine getirecekler Kurban Bayramı tarihini ve Bayram tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, Bayram tatili kaç gün? İşte, 2022 Kurban Bayramı tarihleri ve merak edilenler...

  • KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı, Arife günü 8 Temmuz'da başlıyor. Diyanet takvimine göre, Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi 4. günü ise, 12 Temmuz Salı gününe denk geliyor.

  • KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Kurban Bayramı tatili şuan için 4 gün olarak biliniyor. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2022

    Kurban Bayramı Bayramı Arefesi: 8 Temmuz Cuma
    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
    Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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