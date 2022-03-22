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Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve ayın kaçına denk geliyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
İslam aleminde Ramazan için geri sayım devam ederken Kurban Bayramı ile ilgili araştırmalar da şimdiden başlamış durumda. Yurt genelindeki binlerce inanan vatandaş, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve tatil kaç gün sürecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...
İslam dünyası için mübarek kabul edilen Kurban Bayramı için araştırmalar çoğaldı. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban bayramının bu sene hangi güne denk geldiği araştırılıyor...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün- 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2022 yılında Kurban Bayramı arifesine dnek gelen 8 Temmuz Cuma günü yarım gün 9, 10, 11 ve 12 Temmuz günleri ise tam gün resmi tatil olacak. Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olacak.
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