İslam dünyası için mübarek kabul edilen Kurban Bayramı için araştırmalar çoğaldı. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban bayramının bu sene hangi güne denk geldiği araştırılıyor...