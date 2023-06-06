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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olur mu?

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatil tarihleri merak konusu oldu. Senenin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Konuya ilişkin "Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün?" soruları gündeme geldi. İşte, 2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri...

Giriş: 06.06.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Resmi olarak 4,5 gün olan Kurban Bayramı tatili geçtiğimiz senelerde bazen 9 güne uzatılmıştı. Bu bağlamda gözler "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?" sorusuna çevrildi. İşte Kurban Bayramı tarihi ve tatil süreleri ile ilgili güncel bilgiler haberimizin devamında...

  • KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

  • 2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

  • 2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

    Kurban Bayramı 4 gün sürecek böylelikle 1 Temmuz Cumartesi günü bitmiş olacak.

    *2023 Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren başlayacak. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 

  • 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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