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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kurban bayramı tatili kaç gün 2022?

Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesinin ardından Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve tatilin kaç gün süreceği merak konusu oldu. İslam alemi için son derece önemli ibadetler arasında yer alan kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı'nı iple çekiyor. İşte, Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi, ve tatil süresi hakkında merak edilenler...

17.05.2022 - 12:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Müslüman alemi coşku içinde Kurban Bayramı'nı bekliyor. "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?" ve "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Ramazan Bayramı'nın 4 Mayıs Çarşamba günü sona ermesinin ardından heyecanla beklenen Kurban Bayramına ilişkin detayları sizler için haberimizde paylaştık. İşte Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı tatili hakkında detaylar..

  • 2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı, Arefe günü 8 Temmuz'da başlıyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Diyanet Dini Günler Takvimine göre Kurban Bayramı tatil günleri şu şekilde;

     

  • Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma  

    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

    Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

  • 2022 KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Kurban Bayramı tatili süresinin uzayıp uzamayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Kurban Bayramı tatili bilindiği gibi 4 gün olarak icra ediliyor. Konuya ilişkin gelişme yaşanması durumunda haberimizde paylaşacağız.

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