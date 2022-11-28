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Kurban Bayramı ne zaman? 2023 kurban bayramı ne zaman başlıyor, bitiyor, hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı ne zaman?

Müslümanlar'ın önemli saydığı günlerden biri olan Kurban Bayramı için hazırlıklar haftalar öncesinden başlıyor. Bu sene kurban ibadeti tamamlanınca gözler gelecek yıla döndü. İşte, 2023 Kurban Bayramı tarihleri...

Giriş: 28.11.2022 - 13:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • İslamiyet'in önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı,  her yıl dört gün olmak üzere kutlanıyor. Müslümanlar, bütçelerine göre en iyi kurbanlığı almak için haftalar öncesinden araştırmalara başlıyor. Peki 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Detaylar haberimizde yer alıyor...

  • KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

  • KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Dört gün sürecek olan bayram; 28 Haziran'da başlayacak ve  1 Temmuz Cumartesi günü bitecek.

     

  • 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi:  Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe:  Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe:  Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi:  Kadir Gecesi

    20 Nisan 2023 Perşembe:  Arefe

    21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

    27 Haziran 2023 Salı: Arefe

    28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

    26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

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