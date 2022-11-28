İslamiyet'in önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, her yıl dört gün olmak üzere kutlanıyor. Müslümanlar, bütçelerine göre en iyi kurbanlığı almak için haftalar öncesinden araştırmalara başlıyor. Peki 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Detaylar haberimizde yer alıyor...