2021 yılının Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı tarihi merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2020 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ