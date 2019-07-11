2019 yılının geride kalan bayramları merak ediliyor. Önümüzdeki günlerde önce 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, ardından da Kurban Bayramı kutlanacak. Peki 2019 yılının da Temmuz ayından sonra başkan hangi bayramlar var? İşte kalan resmi ve dini bayramlar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

2019 BAYRAMLAR (DİNİ - RESMİ)

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazartesi'ye denk geldiği için Pazartesi günü resmi tatil olacak. Ardından yukarıda da bahsettiğimiz gibi 11 Ağustos'tan itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramı idrak edilecek. Ağustos ayının sonunda ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak. 30 Ağustos'ta Cuma gününe denk geleceği için 1 günlük ekstra tatil söz konusu. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geliyor. 29 Ekim'de Salı günü tüm ülkede coşkuyla kutlanacak.