Denize girip, güneşlenmek isteyenler için uğrak yerleri mavi bayraklı Kumcağız, Kerpe, Miço, Bağırganlı ve Cebeci plajları oluşturuyor. Kandıra, plaj aktiviteleri dışında doğa yürüyüşü ve olta balıkçılığı yapmak, fotoğraf çekmek isteyenler için de farklı alternatifler sunuyor.

"PANDEMİ İNSANLARIN TATİL ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİ"

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, Ramazan Bayramı ile başlayan sezonun sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.