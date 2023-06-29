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Kurban Bayramı'nda nelere dikkat edilmeli? Sağlığından ödün vermek istemeyenlere!

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenilmeli ve nelere dikkat edilmeli? Sağlığından ödün vermek istemeyenlere!

Kurban Bayramı'nda yapılan ziyaretlerle beraber sunulan ikramlar dengeli beslenmek için uyguladığınız porsiyon kontrolüne dikkat edememenize neden olabiliyor. Kurban Bayramı'nda ikramları geri çevirmeden nasıl porsiyon kontrolü yapabilir ve dengeli beslenebilirsiniz sizler için derledik.

Giriş: 29.06.2023 - 13:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı denilince aklımıza kavurma, baklava, şeker ve çeşitli ikramlar gelir. Ancak bu besinler tüketilirken özellikle kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, diyabet ve mide rahatsızlıkları olan bireyler daha dikkatli olmalı.

     

  • KAHVALTIDA NELER YENMELİ?

    Kurban Bayramı'nda ne kadar kahvaltılar daha özenli hazırlanıyor olsa da her zamanki gibi klasik kahvaltıya yönelebilirsiniz. Örnek olarak yumurta, çiğ sebzeler, peynir ve tam tahıllı ekmek daha sağlıklı bir yönelim olacaktır.

    Ancak aklınıza "Hiç mi kavurmalı kahvaltı yapmayalım?" sorusu gelebilir. Elbette kavurma tüketebilirsiniz ancak dikkat etmeniz gereken eğer kahvaltıda kavurma tüketecekseniz yanında söğüş sebzelere yer vermeniz önemli. Ayrıca yanında ekstra olarak yumurta gibi fazla proteinler tüketmekten kaçının ve öğle yemeğini daha hafif geçirmeye çalışın.

     

  • ARA ÖĞÜN

    Bayram yoğunluğu nedeniyle ara öğünler artabiliyor. Ara öğünlerinizde süt veya kahve tüketmek kan şekerinizi dengeleyecektir. Ayrıca kuruyemiş veya meyve yiyerek ara öğün yapabilirsiniz.

     

  • OLMAZSA OLMAZ TATLILAR

    Bayramda tatlı tüketimi normal zamana göre daha fazla olabiliyor. Bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih etmek daha iyi olabilir. Ayrıca çikolata yerine meyve tercih edilebilir. 

     

  • BAYRAMDA ET TÜKETİMİ

    Et tüketimi günde en fazla 3-4 köfte kadar ya da 15-16 parça kuşbaşı eti kadar yaklaşık 100-200 gram arasında değişebilir. Özellikle sindirim sıkıntısı yaşamamak için kırmızı eti akşam geç vakitlerde tüketmeyin.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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