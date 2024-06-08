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        Haberler Bilgi Yaşam Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? Kurban Bayram’ında köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?

        Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? Kurban Bayram'ında köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?

        Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlıyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla şehir içi şehir dışı seyahat edecek vatandaşların gündeminde hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olduğu yer alıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Yap- işlet- devret projeleri geçiş uygulamasında hariç tutulacak. İşte Kurban Bayram'ında ücretsiz olan köprü ve otoyollar listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:08
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        • 1

          Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı karara göre bu sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Takvim kapsamında bayramın ilk günü 16 Haziran tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınıp alınmayacağı belli oldu. Peki Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? Kurban Bayram’ında köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?

        • 2

          KURBAN BAYRAMI’NDA HANGİ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK?

          Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak ancak karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

          Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

          HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

          Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

        • 3

          ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ

          Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

        • 4
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