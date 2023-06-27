Kurban Bayramı, 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlıyor. Bayramın ilk günü, erken saatlerde cemaatle birlikte bayram namazı kılmak için camilere gidilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde yanıtı araştırılan "Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" sorusuna açıklık getirdi. 81 ilin bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi namazvakitleri.diyanet.gov.tr'den yayınlandı. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere il il bayram namazı saatleri...