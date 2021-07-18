Kurban Bayramı namazı kılınacak mı? Bayram namazı saat kaçta? soruları 20 Temmuz 2021 salı idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde. Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazının ardından kurban ibadetleri yerine getiriliyor. Kurban Bayramı namazı ile ilgili detaylar haberimizde

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir. 20 Temmuz sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL 06:23

ANKARA 06:10

İZMİR 06:36

ADANA 06:07

ADIYAMAN 05:53

AFYONKARAHİSAR 06:22

AĞRI 05:30

AKSARAY 06:09

AMASYA 05:57

ANTALYA 06:25

ARDAHAN 05:28

ARTVİN 05:32

AYDIN 06:35

BALIKESİR 06:31

BARTIN 06:09

BATMAN 05:42

BAYBURT 05:40

BİLECİK 06:21

BİNGÖL 05:42

BİTLİS 05:37

BOLU 06:13

BURDUR 06:25

BURSA 06:25

ÇANAKKALE 06:36

ÇANKIRI 06:06

ÇORUM 06:00

DENİZLİ 06:30

DİYARBAKIR 05:45

DÜZCE 06:15

EDİRNE 06:32

ELAZIĞ 05:48

ERZİNCAN 05:44

ERZURUM 05:37

ESKİŞEHİR 06:20

GAZİANTEP 05:58

GİRESUN 05:46

GÜMÜŞHANE 05:43

HAKKARİ 05:32

HATAY 06:05

IĞDIR 05:26

ISPARTA 06:24

KAHRAMANMARAŞ 05:59

KARABÜK 06:08

KARAMAN 06:15

KARS 05:28

KASTAMONU 06:03

KAYSERİ 06:02

KIRIKKALE 06:08

KIRKLARELİ 06:29

KIRŞEHİR 06:07

KİLİS 06:00

KOCAELİ 06:20

KONYA 06:16

KÜTAHYA 06:23

MALATYA 05:52

MANİSA 06:35

MARDİN 05:44

MERSİN 06:10

MUĞLA 06:34

MUŞ 05:38

NEVŞEHİR 06:06

NİĞDE 06:07

ORDU 05:48

OSMANİYE 06:03

RİZE 05:37

SAKARYA 06:18

SAMSUN 05:53

SİİRT 05:38

SİNOP 05:56

SİVAS 05:54

ŞANLIURFA 05:52

ŞIRNAK 05:37

TEKİRDAĞ 06:29

TOKAT 05:55

TRABZON 05:41

TUNCELİ 05:45

UŞAK 06:27

VAN 05:31

YALOVA 06:23

YOZGAT 06:03

ZONGULDAK 06:11

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.