Kurban Bayramı'na doğru - ANKARA

Başkan Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üyelerinde tüm Ankara’ya yetecek yeterli kurbanlık olduğunu söyledi.Çiftlik ve ahırlarda kurbanlık satışların başladığını belirten Yüce, bu yıl kurban fiyatlarının canlı kilogram olarak 24-26 lira arasında değiştiğini kaydetti.Bu yıl tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üyelerinin satış ve kesim noktasında çeşitli hazırlıklar yaptığını vurgulayan Yüce, şunları söyledi:‘’Özellikle kesim noktasında herhangi bir sorun yaşanmaması için sosyal mesafe, hijyen gibi konular en üst seviyeye çıkarılacak. Üyelerimizin çiftliklerinde oluşturulan kesimhanelerde gerekli düzenlemeler yapılarak sosyal mesafenin korunması için randevulu sistemle kesim yapılacak. Bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. Biz özellikle vatandaşlarımızdan, kurban kesimi için bayramın ilk gününe yoğunlaşmamalarını, bunu 4 güne yaymalarını ve kendilerine verilen randevu saatlerine uymalarını istiyoruz. Hem üreticilerimizin sağlığı açısından hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısında bir güne yığılma olmaz ise sosyal mesafe de korunmuş olur. ’’Bu yıl kurbanlık fiyatlarında yüzde 15’lik bir artış yaşandığını ve geçtiğimiz yıl 18-22 arasında değişen fiyatların et randımanına göre bu yıl 24-26 arasında alıcı bulduğunu aktaran Yüce, ‘’Kurbanlık fiyatlarında çok fazla bir artış yaşanmadı. Yaşanan artış girdi maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bizim şu anda Ankara’da sadece 2 bin 300 üyemizde 100 binin üzerinde büyükbaş kurbanlık hayvanımız var. Kesinlikle Ankaramızda kurbanlık sıkıntısı bulunmamaktadır.’’ diye konuştu.Belediyelerle ortak çalışarak kesim ve satış noktalarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüleceğini ifade eden Yüce, kurban bayramının sağlıklı ve huzurlu geçirilmesi için her türlü tedbirin alındığını ve alınmaya davam edeceğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!