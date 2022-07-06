Kurbanların kesilip ibadetlerin yerine getirileceği mübarek Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Sosyal medyada ve mesaj yoluyla sevdiklerinin Kurban Bayramı'nı kutlamak isteyenler için en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Kurban Bayramı mesajlarını bir araya getirdik. İşte Kurban Bayramı'nız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri...

EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!