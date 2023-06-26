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Kurban Bayramı il il namaz saatleri vakti belli oldu! 2023 Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

2023 Kurban Bayram namazı saatleri belli oldu! İşte il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı saati her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da günün ilk ışıklarıyla bayram namazı için cami ve mescitlere gidecekler tarafından merak edilip araştırılıyor. Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi 2023 il il Kurban Bayram namazı saatleri...

Giriş: 26.06.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı saatlerini tespit edip kamuoyuyla paylaştı. Bayram sabahı bayram namazı kılacaklar merak içerisinde 2023 Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırıyor. İşte güncel Kurban Bayramı namazı saatleri...

  • 2023 KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

    Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.57 İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak.

    İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: 06.18

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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