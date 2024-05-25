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        Haberler Bilgi Ekonomi Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi gündemdeki yerini korurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların beklediği ödeme tarihleri hakkında bir açıklama yaptı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:46
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        • 1

          Her bayram öncesi ödenen emekli ikramiyesi için bu bayram da bekleyiş başladı. Bu sene Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı için emekliler ne zaman ikramiye alacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların merak ettiği soruyu cevapladı. İşte, detaylar...

        • 2

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesi hakkında şunu söyledi;

          "Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.

        • 3

          KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

          Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

        • 4

          BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

          SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        • 5

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

          TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

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