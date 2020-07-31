Kurban Bayramı coşkusu - BURDUR/ANTALYA

AA

Antalya'da bayram namazını kılmak için camilere giden vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bayram namazını kıldı. Namazın ardından cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak temas etmeden bayramlaştı.Vatandaşlar daha sonra kurbanlarını kesmek için kurban kesim yerlerine gitti.Muratpaşa ilçesinde kurban kesim noktalarına gelen vatandaşlar, belediye ekiplerinin ateş ölçümünün ardından alana alındı. Maskesiz girişin izin verilmezken, kesim randevusunu bekleyenler için de sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar oluşturuldu.Muğla'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafeye uyarak bayram namazını kıldıktan sonra belirlenen alanlarda kurbanlıklarını kesti.- Isparta ve Burdur'da da tedbirlere uyulduIsparta'da Ulu Cami'de Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar, tokalaşmadan bayramlaştı.Vatandaşlar daha sonra belirlenen alanlarda kurbanlarını kesti.Burdur Valisi Ali Arslantaş ve vatandaşlar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.Vali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.Bayramlaşmanın ardından vatandaşlar, tedbirler altında belirlenen alanlarda kurbanlarını kesti.