KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Kurbanlık fiyatlarını araştırıp hem de bayram tatilinin hangi günlere denk geldiğini araştırıyorlar. Diyanet'in yayınlamış olduğu dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihlerini sizlere listeleyelim...
KURBAN BAYRAMI (AREFE): 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (1.Gün): 31 TEMMUZ-2020 CUMA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün): 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (3.Gün): 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR
KURBAN BAYRAMI (4.Gün): 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ
Arapça’da gerek maddî gerekse mânevî her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatacak bir anlam yelpazesine sahip olan kurbân kelimesi dinî terminolojide kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet (kurbet) amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Kurban hemen bütün dinlerin ana temalarından birini teşkil ettiği gibi çeşitli dillerde bu kavramı ifade için kullanılan kelimelerin kök anlamlarında da müşterek taraflar vardır. Latince kökenli Batı dillerinde kurban karşılığı kullanılan sacrifice kökünde “kutsamak, bir nesnenin tanrıya sunularak kutsal hale getirilmesi”, offering de “tanrıya hediye sunma, takdime” anlamını taşır.
Eski Ahid’de kurban karşılığında “bağış ve vergi” mânasındaki minha, “yaklaştıran şey” anlamında gorban ve “kutsal kan dökme”yi ifade eden zebah kelimeleri kullanılır (Tekvîn, 4/3, 31/54, 32/14, 33/10; Çıkış 10/25, 12/27; Levililer, 2/1-13; Ezra, 20/28, 40/43). Sâmî gelenek içinde yer alan Arapça’da kurban kelimesi terim anlamındaki kurbanı da kuşatacak biçimde daha genel bir anlam taşırken İslâmî literatürde ibadet amacıyla kesilen hayvana udhiyye (dahiyye) eti için kesilen hayvana zebîha denilir.
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