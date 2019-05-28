Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bayram tatili için plan yapacak olan vatandaşların en sık araştırdığı konulardan birisi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ramazan Bayramı'nın 9 gün olması Kurban Bayramı tatilinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor...

KURBAN BAYRAMI 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos 2019 Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Kurban Bayramı bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 4 gün sürecek. Olası bir Kurban Bayramı süresinin uzamasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ