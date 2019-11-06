06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Açılış programındaki sergilere paralel bir içerikle ilerleyen Arter Öğrenme Programı kapsamında, her hafta Arter’de sergilenen yapıtların bağlamını genişletmeyi amaçlayan Yorumlama Etkinlikleri düzenleniyor.
Bağımsız küratör, yazar ve MIT doktora öğrencisi Duygu Demir, etkinlikler kapsamında 14 Kasım 2019 Perşembe akşamı 19:00’da Atölye’de, “Altan Gürman ve Operasyonel İmge” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.
Arter’in açılış programında yer alan Altan Gürman sergisi, sanatçının pratiğine kapsamlı bir bakış sunuyor. Türkiye’de çağdaş sanatın öncülerinden ve yapıtaşlarından biri olarak ancak 2000’li yıllarda sanat tarihi yazımında yerini almaya başlayan Altan Gürman’ın (1935-1976) 11 yıllık üretimi, arşivinden bir seçkiyle bir arada sergileniyor.
Sergiye eşlik eden yayın için Askeri Bir Miras ve Taktiksel Bir Tahribat başlıklı bir metin kaleme alan Duygu Demir, Gürman’ın üretimini “operasyonel imge” terimi aracılığıyla ve bugünün sanatsal pratikleriyle ilişkilendirerek yorumlayacak.
2 Ocak 2020’ye kadar sergilerin ücretsiz olarak ziyaret edebileceği Arter’de gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.
Arter salı, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri 11:00–19:00; perşembe günleri ise 11:00–20:00 saatleri arasında ziyarete açık. Müze, her ayın ilk cumartesi günü “Uzun Cumartesi” kapsamında 11:00–24:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
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