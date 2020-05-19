Kuran okuma yarışmasının 15 yaşındaki finalisti imam olmak istiyor - İSTANBUL

TRT'de ramazana özel düzenlenen ve bu akşam finali yapılacak yarışmada son 7 finalist arasındaki Yıldızhan, hedeflerini AA muhabirine anlattı.Kuran'ı Kerim okumayı 7 yaşında öğrendiğini söyleyen Yıldızhan, Fetihtepe Merkez Camisi imamı olan babası Hacı Yıldızhan ve Mersin'de imam olan amcası hafız Enes Yıldızhan'ın kendisine çok yardımcı olduğunu belirtti.Yıldızhan, "Babam Kuran'ı Kerim okumayı öğretti. Zaten önceden bana sevdirmişti, yanımda Kuran okuyordu. Amcam da aynı şekilde. 7 yaşında babamın görev yaptığı camide müezzinlik de yaptım, ezan da okudum." ifadelerini kullandı.Hafızlık eğitimini babasından ve Abdüsselam Kuran Kursundan alarak tamamladığını kaydeden Yıldızhan, şunları söyledi:"Hafızlığıma 2017 Ekim ayında başladım. Hafız Recep Cenik, Hafız Abdurrahmah Yılmaz ve Kurra Hafız Mahmut Ekşi hocalarımın emekleri sayesinde başladım. Sürekli Mısır'dan, İran'dan, Türkiye'den karilerin Kuran okumasını dinlerdim. Tüm makamlara vakıf oldum. Onun haricinde hiç makam eğitimi almadım. Sadece dinleyerek eğitim aldım."Hafızlık eğitiminin 15 ay sürdüğünü belirten Yıldızhan, belgesini alarak mezun olduğunu bildirdi.TRT'deki yarışmada önce 3 jüri üyesinden tam puan alarak 300 puanla günün birincisi olan daha sonra 4 jürinin oyladığı 399 puanla hafta birincisi olan Yıldızhan, "Birinci olacağımı çok tahmin edememiştim. Çünkü gerçekten çok güzel okuyan üstatlarımız da vardı. Televizyonda gözüktüğü gibi kolay değil. Kıymetli jürimizin karşısında, TRT'de çok heyecanlı oluyor. Finale 7 kişi kaldık. Aralarında çok güzel okuyan hocalarımız var. Allah nasip ederse sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı."İleride inşallah büyük bir camide imam olmak istiyorum, talebe yetiştirmek, din görevlisi olmak istiyorum. Arkamdan vefat edince eserler bırakmak istiyorum." diyen ve daha önce de farklı yarışmalarda derece alan Yıldızhan, 2018 yılında Kuran Kursları Arası Kuran Okuma Yarışmasına katılarak İstanbul ve bölgede birincilik alınca, yarışmanın Türkiye geneline katılarak ikinci oldu.Yıldızhan, her sene düzenlenen Uluslararası Kuran okuma yarışmasına katılarak derece elde etmek istiyor.- Beyoğlu Belediye Başkanından ziyaretÖte yandan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Yıldızhan'ı tebrik ederek evinde ziyaret etti.Çiçek ve çeyrek altın hediye eden Yıldız, Yıldızhan ile Kuran okudu. Yarışmayı takip ettiğini ve Yıldızhan'ı izlediğini söyleyen Yıldız, "Programı genelde ailece izliyoruz. O gün Muhammed'i duruşuyla da ekranda görünce, eşime seslendim, eşim de hafız. Muhammed'in kıraatı çok güzeldi, okurken etkilendik. Allah inşallah ahlakıyla, duruşuyla Kuran'ı okuyan ve yaşayanlardan eylesin. Allah sayılarını artırsın." dedi.
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