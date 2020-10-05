Kuraklık zamanı alternatif ürün olarak yetiştirilen mantar, ilçenin "beyaz altını" oldu

AA

Kentin "yayla" ilçesi olarak bilinen 55 bin nüfuslu Korkuteli'nde yaklaşık 30 yıl önce yaşanan kuraklık nedeniyle sebze ve meyve üreticileri alternatif olarak mantar üretimine başladı.

Evlerinin alt katlarına kurdukları küçük ölçekli işletmelerde mantar üreten çiftçiler, zamanla tamamen bu ürüne yöneldi.

İlçede "beyaz altın" adı verilen kültür mantarı 2 bin 600 üretim deposu ve 1200 işletmede üretiliyor, 10 bin kişi bu alanda istihdam ediliyor.

Türkiye'de üretilen mantarın büyük kısmı Korkuteli ilçesinden karşılanıyor.

İlçe, mantarın üretiminde kullanılan kompost üretiminde de söz sahibi. Kompost üreten 4 büyük tesiste 384 işçi bulunuyor.

Korkuteli'nde üretilen mantarın kilogramı pazarda 9-10 liradan alıcı buluyor.



- "Bebek gibi bakım istiyor"

İlçede mantar üreticiliği yapan bir şirketin genel müdürü Erdem Cengiz, mantarın ciddi bir bakım sürecinin olduğunu söyledi.

Modern yöntemlerle iklim dezavantajını ortadan kaldırarak zorlukların üstesinden geldiklerini anlatan Cengiz, "Mantar üretiminin zorlukları var. Bebek gibi bakım istiyor. Kuluçka aşaması, topraklama, havalandırma dönemi çok önemli. Sektörde uzman kişilerle çalışarak doğru izolasyon, soğutma ve iklimlendirme santralleriyle donatılmış fabrikalarla mantar üretimine olumlu katkı sağlanabilir." diye konuştu.

- Talebi karşılamakta zorlanıyorlar

Üretim ve ihracat yapan bir firmanın sahibi Yüksel Dal ise ilçe olarak mantar üretiminde rol model olduklarını dile getirdi.

Sektöre ilgisi olup da farklı şehirlerde üretim yapacakların kendilerinden bilgi aldığını belirten Dal, "Çünkü mantar sektörünün önü açık, son zamanlarda özellikle yabancı ülkelerden mantara yoğun talep var. Bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Mantar üretimine 2007 yılında başladık. 30 üretim odasında aylık 100 ton mantar üretiyoruz. Bu sayede yüzlerce insana istihdam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dal, kültür mantarının raf ömrünün çok düşük olmasından dolayı uzak şehir ve ülkelere daha çok konservesini gönderdiklerini kaydetti.