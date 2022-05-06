Kuraklık vurmuştu! Marmara Gölü'ne hayat verecek proje

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu.
DHA'nın haberine göre, tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti.
Zemininde derin yarıkların oluşan göl, zaman zaman çiftçiler tarafından tarıma açılarak işgal edilse de jandarma ekipleri bu durumu önlemek adına denetimlerini sürdürüyor.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TALİMAT VERDİ
Marmara Gölü için Gördes Barajı ve Bozdağ'daki akarsulardan kapalı sistemle su verilmesi gibi alternatif projeler üzerinde durulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırdı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Marmara Gölü'nü besleyen çay yataklarının debisi üzerinde fizibilite çalışmalarının başladığını, projenin tamamlanmasının ardından onay sürecinin verilmesinden sonra hayata geçeceğini söyledi. Vali Karadeniz, projenin Marmara Gölü'nü kurtaracağını ve yeniden eski günlerine döneceğini ifade etti.
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