Kuraklık Van Gölü Havzası'nda kuşların yaşam alanlarını daralttı

AA

Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü Havzası, sulak alanlarıyla çok sayıda türden binlerce kuşu bünyesinde barındırıyor.

Sıcaklıkların artması ve buharlaşma nedeniyle göl, baraj, akarsu ve sulak alanlardaki su seviyesinin düşmesi, bazı göllerin tamamen kuruması, başta flamingolar olmak üzere havzadaki kuşların konaklama alanlarının değişmesine yol açtı.

Binlerce flamingoya her yıl ev sahipliği yapan Özalp ilçesindeki Akgöl ile Saray ilçesindeki Tuz Gölü'nün tamamen kuruması, havzadaki sulak alanlardaki seviyenin düşmesi ve Van Gölü kıyılarında yaşanan çekilmeyle yaşam alanları daralan kuşlar, bu sene daha çok akarsularla gölün buluştuğu Gölağzı ve Çelebibağı sulak alanlarını mesken edindi.

Erçek sazlıkları, Erciş ilçesindeki sulak alanlar ve gölün sığ bölgelerinde daha önce yoğunlukla görülebilen kuşlar, bu yıl gölün iç kısımlarına ve diğer sulak alanlara gitmeye başladı.

- "Kuşların barındığı kıyılar ve delta bölgeleri hızla daralıyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine, flamingoların her yıl ilkbaharda ülkenin iç bölgelerinden ve Kuzey Afrika'dan gelip bir süre burada bekledikten sonra üremek için İran'ın Urmiye Gölü'ne ve Hazar bölgesine gittiklerini söyledi.

Flamingoların şubat ayından itibaren havzaya gelerek hava soğuyuncaya kadar bölgede kaldığını anlatan Adızel, bu yıl kurak geçen mevsimin flamingoların doğal yaşam alanlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Son yıllarda daha fazla hissedilen küresel ısınmanın Van Gölü'nü de etkilediğine dikkati çeken Adızel, şöyle konuştu:

"Kuraklık ve hızlı buharlaşma sonucu göl ve gölü besleyen kaynaklar daralıyor. Gölde yaz sıcaklarının da etkisiyle daralma yaşanıyor. Bu nedenle kuşların barındığı kıyılar ve delta bölgeleri hızla küçülüyor. Bu durum kuşları daha dar alanlarda yaşamaya zorluyor."

Flamingoların suyun içinde yaşayan küçük canlılarla beslendiğini dile getiren Adızel, " Flamingoların bedenleri yedikleri besinlerden dolayı pembe renge kavuşur. Gece olduğu zaman kıyıya çıkarlar ve geceyi kumsalda geçirirler. Günün ışımasıyla tekrar beslenmek üzere suya girerler." dedi.

Adızel, Van Gölü'nün korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırarak, "Başta kirlilik olmak üzere gölün çok hassasiyetle korunması gerekiyor. Göle veya gölü besleyen su kaynaklarına karışan bütün kirlilik kaynakları son yönetmeliklere göre acilen güncellenmelidir." diye konuştu.

- Flamingolar fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Fotoğraf tutkunları, Van Gölü'ndeki flamingoları fotoğraflamak için bölgeye geliyor.

Van'ın Erciş ilçesinde öğretmenlik yapan Meryem Bilgin, fotoğraf tutkunu arkadaşlarıyla sürekli bölgeye gelerek kuşları fotoğraflamaya çalıştıklarını aktardı.

Öğretmen Elif Korkmaz da Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleriyle kentteki güzellikleri görüntülediklerini, doğal fotoğraf stüdyosunu andıran bölgenin her kesimin ilgisini çektiğini dile getirdi.