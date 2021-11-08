Sular çekilince minare ortaya çıktı

AA

Hafik merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulanan Pusat köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2009'da Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan Pusat-Özen Barajı nedeniyle boşaltıldı.

AA'nın haberine göre, barajın kurulduğu yerden yaklaşık 5 kilometre üst kısma taşınan köyün su altında kalan eski yerleşim yeri ve caminin minaresi, kuraklık nedeniyle su çekilince gün yüzüne çıktı.

Baraj tam doluluğa ulaştığında 1 metrelik kısmı su yüzeyinde kalan minarenin şu an ise yaklaşık 15 metrelik kısmı su yüzeyinde görülüyor.

İçme suyu ve sulu tarımda kullanılan baraj, birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

DİPSİZ GÖL ŞELALESİ DE KURAKLIKTAN ETKİLENDİ

Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsiz Göl Şelalesi de kuraklıktan etkilenen alanlar arasında yer alıyor.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülerek zemine ulaşan şelalede su akış hızı da kuraklığın etkisiyle azaldı.

Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırması için iniş ve çıkışına demir merdiven yapılan orman içerisindeki şelale, sonbahar renkleriyle de ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.