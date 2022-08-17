Kuraklığın ardından neden seller yaşanır?

Bilim insanları kuraklığın ardından gelen yağışların sellere neden olabileceği konusunda uyarıyor. Uzun süren kuraklık döneminin ardından en çok ihtiyacımız olan şey yağış gibi görünüyor. Peki bu yağışlar neden ani sel baskınlarına neden oluyor?
Bilim insanları kuraklığın ardından gelen yağışların sellere neden olabileceği konusunda uyarıyor. Uzun süren kuraklık döneminin ardından en çok ihtiyacımız olan şey yağış gibi görünüyor. Peki bu yağışlar neden ani sel baskınlarına neden oluyor?
Birleşik Krallık'ta bu yaz iki sıcak hava dalgası etkili oldu ve sıcaklıklar rekor kırdı. Bunun yanında Birleşik Krallık'ın önemli bir bölümüne düşen yağış mevsim normallerinin oldukça altındaydı.
Birleşik Krallık Hidroloji ve Ekoloji Merkezi, bu durumun toprakları pişirdiğini, çok düşük nem seviyelerinin toprağı kurutup sertleştirdiğini söylüyor.
Yağmur, gök gürültülü fırtınalarda olduğu gibi çok miktarda ve yüksek hızda yağarsa, toprak tarafından emilemez. Bunun yerine yüzeyde birikir. Eğimli yüzeylerde bu su hızla akar ve ani sellere neden olur.
'Asfalt olmayan alanlar da artık yağmur yağdığında asfalt gibi davranacak'
Reading Üniversitesi'nden meteorolog Dr Rob Thompson, BBC News'e verdiği demeçte, bu sağanakların etkisini betonun üzerine yüksek hızda su dökmeye benzetiyor.
Thompson: "Bahçelerimizin, parklarımızın ve tarım arazilerimizin zeminleri artık neredeyse asfalt ve beton kadar kuru. Asfalt olmayan alanlar da artık yağmur yağdığında asfalt gibi davranacak." diyor.
Lancaster Üniversitesi'nden toprak bilimci Prof John Quinton, kuraklığın toprak üzerindeki en büyük etkisinin hidrofobisite yani su geçirmezlik olduğunu söylüyor.
Su, su geçirmez bir monta çarptığında emilmez; montun üstünde damlacıklar oluşur ve su, akıp gider. Topraktaki organik madde kuruduğunda üzerinde suyu geçirmeyen bir malzeme tabakası oluşur ve benzer bir durum yaşanır. Prof Quinton, "Toprak suyu ememez bunun yerine su, yüzeyde kalır" diyor.
'Bitki örtüsü, büyük fırtınalarda yağmurdamlalarını daha küçük parçalara ayırır'
Birleşik Krallık'ta devam eden kuraklığın otları ve diğer bitki örtüsünü nasıl yok ettiğini, parkların ve tarlaların nasıl sarardığını burada yaşayanların fark etmemesi zor. Bitki örtüsü toprağın üzerini örterek onu şiddetli yağışlardan korur. Prof Quinton, "Bitki örtüsü, büyük fırtınalarda yağmur damlalarını daha küçük parçalara ayırır. Bu koruma olmadan, büyük damlalar toprak yapısına zarar verir, bu da toprağa daha az su sızabileceği anlamına gelir" diye açıklıyor.
Dr. Thompson, Birleşik Krallık'ta çok farklı toprak türleri olmasına rağmen yeterince şiddetli bir yağmurda tüm ülkenin ani sel baskınlarına karşı kırılgan olduğunu söylüyor.
Suyun çok hızlı hareket edebileceği dik yamaçlı, engebeli araziler özellikle yüksek risk altında.
Dr. Thompson, geçen yaz Almanya ve Belçika'da yaşanan seller kadar şiddetli felaketlerin görülme ihtimalinin düşük olduğunu ancak bunların her zaman potansiyel olarak mümkün olduğunu belirtiyor.
Gök gürültülü sağanak yağışlar büyük miktarlarda yağmur getirebilir ancak genellikle küçük bir alanda etkili olurlar ve kısa sürerler. Bu durum toprağa iyileşmesi yeterli zaman vermez.
Bilim insanları, birkaç saat ve gün boyunca devam edecek hafif yağmurun toprağın nemini normal seviyelere getirebileceğini söylüyor.
Ancak kuraklığın bitmesi için ortalamanın üzerinde yağışın haftalar boyunca sürmesi gerekebilir.
Bilim insanları, Temmuz ayında görülen rekor sıcaklıkların insan kaynaklı iklim değişikliği olmadan "neredeyse imkansız" olduğunu söylüyorlar. Bununla birlikte sıcak hava dalgalarının ve kuraklıkların daha aşırı ve olağan hale gelebileceği yönünde de uyarıyorlar.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Kuraklığın ardından neden seller yaşanır?/kurakligin-ardindan-neden-seller-yasanir-3512831
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!